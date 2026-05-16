Un uomo è stato arrestato a Gela, in provincia di Caltanissetta, dopo aver aggredito la compagna all’interno dell’ufficio di polizia. La donna si era recata in quell’ufficio per rispettare l’obbligo di presentazione, ma l’uomo le avrebbe sferrato dei colpi. L’intervento delle forze dell’ordine ha portato all’arresto dell’uomo, che ora si trova a disposizione dell’autorità giudiziaria. La vicenda si è svolta nella giornata di ieri, in un contesto di tensione tra i due coinvolti.

Ha picchiato la sua compagna perché non voleva lasciare l’Ufficio di polizia di Gela ( Caltanissetta ) dove lo aveva accompagnato per assolvere all’obbligo di presentazione. L’uomo, 42 anni, dopo aver assolto l’obbligo ha invitato la compagna a lasciare gli uffici, ma lei, vittima di violenze, si è rifiutata di andare via. La donna ha cercato di attirare l’attenzione dei presenti nella sala d’aspetto, ma è stata afferrata dall’uomo e spintonata verso l’uscita. Una volta fuori l’aggressore, con estrema violenza, ha scaraventato la donna a terra chinandosi su di essa, afferrandola per i capelli e percuotendole ripetutamente la testa al suolo. L’intervento della polizia. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Caltanissetta, picchia la compagna che non vuole lasciare il commissariato: arrestato

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