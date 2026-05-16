Calciomercato Juventus obiettivo Bernardo Silva | la decisione prima del Mondiale

Durante un’intervista a Canal 11, Bernardo Silva ha parlato del suo futuro e delle tempistiche per comunicare la sua decisione riguardo al rinnovo o a un possibile trasferimento. Il centrocampista portoghese ha ricordato che il suo contratto con il Manchester City scade a giugno e ha spiegato che prima del Mondiale non intende prendere decisioni definitive. La Juventus ha mostrato interesse per il giocatore e sta monitorando la situazione.

In un’intervista rilasciata a Canal 11, Bernardo Silva è tornato a parlare del suo futuro e sulle tempistiche necessarie per comunicare la sua volontà, considerando il contratto in scadenza a giugno con il Manchester City. Su di lui, il pressing della Juventus è sempre più forte, ma in Spagna qualche club ha sta valutando il giocatore per un possibile acquisto a parametro zero. Le dichiarazioni di Bernardo Silva. Il portoghese ha prima chiarito la sua posizione su un possibile ritorno al Benfica, poi ha voluto esprimere la sua necessità di scegliere prima dell’inizio della competizione mondiale: “ Mi piacerebbe tornare al Benfica, ma non in questo momento. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com

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Mercato - Bernardo Silva obiettivo della Juventus

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