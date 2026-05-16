Calciomercato Inter LIVE | il primo obiettivo è Nico Paz ma attenzione all’idea che porta a Foden
Sul calciomercato dell'Inter si susseguono aggiornamenti in tempo reale, con il nome di Nico Paz come primo obiettivo di mercato. Dalle fonti vicine al club emergono anche discussioni riguardanti un possibile interesse per un centrocampista di un altro club, noto per la sua versatilità in campo. Sono stati registrati incontri tra i rappresentanti della società e gli agenti di alcuni giocatori, mentre altre trattative sembrano ancora in fase iniziale. Le trattative continuano a evolversi, mantenendo alta l’attenzione sulla sessione in corso.
Inter News 24 Ecco tutte le trattative di calciomercato Inter live: indiscrezioni, incontri e affari conclusi. Seguile in diretta con noi. Il calciomercato Inter non dorme mai. La politica del club tiene tutti in attività durante l’anno, al fine di individuare i profili giusti in caso di potenziamento dell’organico, pensando sempre in prospettiva. Le operazioni di mercato vengono pianificate dal direttore sportivo Piero Ausilio in condivisione con l’amministratore delegato Beppe Marotta e il tecnico della prima squadra Cristian Chivu. Di seguito tutte le ultimissime calciomercato Inter in tempo reale. Ultimissime calciomercato Inter – LIVE. Ultimissime calciomercato Inter – SABATO 16 MAGGIO Mercato Inter, Nico Paz resta il primo obiettivo, ma attenzione alla suggestione dalla Premier League: spunta l’idea Foden. 🔗 Leggi su Internews24.com
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