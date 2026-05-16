Calcio Gasperini | Gara difficile noi motivati

Il derby della Capitale, considerato uno dei più affascinanti in Italia, si avvicina e le squadre si preparano con entusiasmo. Il tecnico della squadra ospite ha dichiarato che la partita sarà difficile e che la squadra è motivata ad affrontarla. La conferenza stampa si è tenuta alla vigilia dell’incontro e i giocatori sono concentrati per questa sfida che, secondo quanto riferito, suscita grande interesse tra i tifosi e gli addetti ai lavori.

Roma, 16 mag. (askanews) – Il derby della Capitale “è tra i più affascinanti d’Italia”. Ne è convinto Gian Piero Gasperini, intervenuto in conferenza stampa alla vigilia di Roma-Lazio. “Indubbiamente – spiega il tecnico giallorosso – io ho vissuto il derby di Genova, marginalmente quello di Milano e visti tanti di Torino. Per come li vedo dovrebbe essere una festa della città, qualche volta vengono rovinati da episodi di violenza. L’obiettivo è cercare di togliere quest’aspetto”. Per Gasperini il derby resta “qualcosa di emozionante, non uguale alle altre partite”, anche per la cultura popolare che lo accompagna: “Quello che mi piace del derby è la capacità di fare battute e sfottò che sono unici per simpatia. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

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