Da mercoledì a domenica, i tifosi di calcio avranno a disposizione cinque giorni intensi con partite dal vivo sui canali Sky e sulla piattaforma NOW. La programmazione comprende incontri delle principali leghe europee, tra cui la Premier League, la Ligue 1 e la Bundesliga. Le partite saranno trasmesse in diretta, offrendo agli appassionati la possibilità di seguire gli eventi più importanti che si svolgeranno in questi campionati nelle giornate dal 15 al 19 maggio 2026.

In arrivo cinque giorni decisivi in tutti i maggiori campionati europei su Sky e in streaming su NOW. Da venerdì 15, a martedì 19 maggio in scena la Premier League inglese, la Bundesliga tedesca, la Ligue 1 francese, la Zweite Bundesliga e la Women’s Super League. PREMIER LEAGUE – 37 ªe penultima giornata di Premier League con il confronto a distanza per il titolo tra Arsenal e Manchester City alla stretta finale, gli ultimi posti da assegnare per l’Europa e le sfide per la salvezza. Domani, venerdì 15 maggio si inizia con Aston Villa-Liverpool alle 21 su Sky Sport Calcio e Sky Sport 4K. Si continua Domenica 17 alle 13.30 su Sky Sport 255 con Manchester United-Nottingham Forest e alle 18. 🔗 Leggi su Digital-news.it

© Digital-news.it - Calcio Estero live Sky e NOW (15 - 19 Maggio 2026) - Premier League, Ligue 1, Bundesliga

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