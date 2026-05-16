A Carraia si svolge nuovamente l’evento che vede coinvolti 16 gruppi Fratres in un torneo di calcetto, con l’obiettivo di promuovere la solidarietà e sensibilizzare sulla donazione di sangue. Il ritorno di questa iniziativa si inserisce in un periodo in cui le scorte di sangue sono calate drasticamente, soprattutto dopo la pandemia. La manifestazione si svolge in un clima di collaborazione tra le diverse squadre, puntando a coinvolgere la comunità e a favorire l’aumento delle donazioni.

? Punti chiave Come può un torneo di calcetto risolvere il calo delle donazioni?. Perché il post-Covid ha colpito così duramente le scorte di sangue?. Chi sono i nuovi soggetti che il calcio vuole coinvolgere?. Quali risultati concreti hanno ottenuto le passate edizioni del torneo?.? In Breve Torneo dal 18 maggio al 9 giugno presso il campo Checchi Calcio di Carraia.. Iniziativa nata per contrastare il calo donazioni post-Covid con il CSI di Lucca.. Partecipazione di 16 gruppi Fratres della Piana per sensibilizzare i giovani donatori.. L'evento ha generato incrementi concreti di prelievi di sangue nelle edizioni precedenti.. Dal 18 maggio al 9 giugno il campo del Checchi Calcio di Carraia ospiterà la quarta edizione del torneo di calcetto dedicato ai gruppi donatori di sangue Fratres della Piana. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Calcio e solidarietà: tornano i 16 gruppi Fratres a Carraia

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