Cagliari le garanti per gli animali si dimettono | vuoto istituzionale

Due garanti per gli animali nel capoluogo hanno annunciato le proprie dimissioni, creando un vuoto istituzionale. Le motivazioni ufficiali non sono state rese note, ma si parla di divergenze operative con l’amministrazione comunale. Le due professioniste hanno deciso di lasciare gli incarichi senza specificare ulteriori dettagli pubblicamente. La decisione porta a una fase di transizione nella gestione delle questioni legate al benessere degli animali in città. Restano in attesa sviluppi e eventuali nomine sostitutive.

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