Bus incastrato automobilista prende a schiaffi il conducente perché non può fare retromarcia ad Avellino
Un episodio di tensione si è verificato ad Avellino a causa di un bus rimasto bloccato da un'auto in sosta irregolare. Un automobilista, visibilmente arrabbiato, ha aggredito il conducente del mezzo colpendolo con schiaffi, poiché non riusciva a fare retromarcia e liberare la strada. La scena si è svolta in strada, attirando l'attenzione di alcuni passanti che hanno assistito alla discussione. Sul posto sono intervenuti gli agenti di polizia per gestire la situazione.
Lite in strada ad Avellino per un bus incastrato dalla sosta selvaggia. Automobilista infuriato prende a schiaffi il conducente perché non è possibile fare retromarcia. La denuncia dell'Orsa. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Sullo stesso argomento
Un altro autista di bus dell’Air aggredito: pungo in faccia al conducente ad AvellinoL'autista è stato aggredito da un passeggero al terminal di Avellino: spintonato in terra e poi colpito al volto con un pugno.
Brescia, aggredisce controllore sul bus e la prende a schiaffi per rubarle il cellulareBrescia, 30 aprile 2026 – Nei giorni scorsi gli agenti del commissariato "Carmine" hanno tratto in arresto un 58enne bresciano, senza fissa dimora,...