Bus incastrato automobilista prende a schiaffi il conducente perché non può fare retromarcia ad Avellino

Un episodio di tensione si è verificato ad Avellino a causa di un bus rimasto bloccato da un'auto in sosta irregolare. Un automobilista, visibilmente arrabbiato, ha aggredito il conducente del mezzo colpendolo con schiaffi, poiché non riusciva a fare retromarcia e liberare la strada. La scena si è svolta in strada, attirando l'attenzione di alcuni passanti che hanno assistito alla discussione. Sul posto sono intervenuti gli agenti di polizia per gestire la situazione.

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