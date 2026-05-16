Negli ultimi due anni, il deficit della sanità regionale è passato da 39 a 350 milioni di euro. La maggior parte delle responsabilità viene attribuita a decisioni prese nel passato, senza che siano stati chiariti i nomi dei soggetti coinvolti. La questione ha suscitato polemiche tra le forze politiche, che criticano la gestione e le scelte adottate nel settore. I cittadini della regione si trovano ora a dover affrontare le conseguenze di una situazione finanziaria deteriorata senza conoscere i dettagli delle cause.

La dichiarazione congiunta del gruppo di Fratelli d'Italia - presidente Paolo Pagliaro con i consiglieri Tonia Spina (vicepresidente), Dino Basile, Luigi Caroli, Giannicola De Leonardis, Andrea Ferri, Nicola Gatta, Renato Perrini, Tommaso Scatigna, Antonio Scianaro, Giampaolo Vietri."La discontinuità di fatto c'è stata: ma a danno di Antonio Decaro, ma soprattutto dei pugliesi. Sarà, infatti, Decaro il presidente che mette le mani nelle tasche dei pugliesi. Il suo predecessore Michele Emiliano, che quel deficit ha prodotto, non lo aveva fatto. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Buco sanità, FdI: “A pagare saranno solo i pugliesi che non sapranno mai chi ha portato il deficit da 39 a 350 milioni in due anni”

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