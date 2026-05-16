Brunch Republic a Trento | tutto esaurito per l’inaugurazione

Il nuovo locale di via Verdi a Trento ha registrato il tutto esaurito durante l’inaugurazione, attirando molti clienti interessati alla proposta culinaria. Il menù propone piatti tipici anglosassoni, disponibili anche per colazioni e brunch. Chi ha partecipato all’apertura ha trovato un ambiente affollato e molto richiesto. Per chi desidera visitare il locale, sono ancora possibili prenotazioni tramite il sistema di prenotazione online o telefonico. Nessuna informazione è stata fornita sui tempi di riapertura o ulteriori date di apertura.

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? Domande chiave Cosa aspettarsi dal menù anglosassone di via Verdi?. Come si può prenotare un tavolo dopo il tutto esaurito?. Perché la nuova apertura ha già esaurito tutti i posti?. Dove si trovano le altre sedi di questa catena nazionale?.? In Breve Apertura prevista per sabato 23 maggio in via Verdi 19 a Trento.. Catena conta già diciassette sedi distribuite su tutto il territorio nazionale.. Prenotazioni obbligatorie per garantire la disponibilità nei giorni successivi all'inaugurazione.. Nuova offerta gastronomica anglosassone per il mercato locale di via Verdi.. Il prossimo sabato 23 maggio, in via Verdi 19 a Trento, aprirà ufficialmente le porte il nuovo punto vendita di Brunch Republic. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Brunch Republic a Trento: tutto esaurito per l’inaugurazione ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Novità golosa a Trento: arriva Brunch RepublicI food lovers trentini e gli amanti delle golosità più trendy, ma anche semplicemente coloro che sono curiosi di provare qualcosa di nuovo, si devono... Nuova piazza Trento e Trieste. Dopo l’inaugurazione, cala il gelo: "Tutto intorno c’è solo il degrado""Se non è sicura, non serve", recitava il lenzuolo bianco appeso sul muro durante l’inaugurazione. Novità golosa a Trento: arriva Brunch RepublicI food lovers trentini e gli amanti delle golosità più trendy, ma anche semplicemente coloro che sono curiosi di provare qualcosa di nuovo, si devono segnare questa data: sabato 23 maggio. In quell’oc ... trentotoday.it Brunch Republic apertura a maggioE’ prevista a maggio l’apertura in Borgo Stretto di Brunch Republic, colosso nazionale del food con 17 punti vendita in tutta Italia. La catena farà rivivere lo storico locale di Salza, una delle ... lanazione.it