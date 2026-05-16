Nella sfida tra Bremen e Dortmund si affrontano due moduli diversi, con il Dortmund che schiera un sistema a tre difensori e il Bremen pronto a mettere in campo strategie per contrastare le fasce laterali avversarie. La partita si concentra anche sulla sfida tra i centrocampisti, con Bellingham che cerca di imporsi a centrocampo contro gli avversari. L’incontro rappresenta un momento decisivo per entrambe le squadre, che puntano a chiudere la stagione con un risultato positivo.

? Domande chiave Come farà il modulo a tre del Dortmund a frenare le fasce del Bremen? Chi riuscirà a dominare la sfida tra Bellingham e il centrocampo ospite? Quale giocatore del Werder Bremen punterà sulla difesa a tre per colpire? Come influenzerà l'inerzia della scorsa vittoria sulla tenuta mentale del Dortmund??? In Breve Partenza ore 15:30 al Weserstadion con modulo 4-3-3 per il Werder Bremen Schierati Njinmah, Musah e Schmid nel trittico offensivo dei padroni di casa Dortmund schiera . 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Bremen-Dortmund: scontro di tattiche per l’ultimo slancio stagionale

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