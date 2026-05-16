Bookafe | i creator digitali portano i social nei musei di Ferrara

A Ferrara, alcuni creator digitali stanno portando i social all’interno dei musei, sperimentando nuove modalità di comunicazione e interazione. L’obiettivo è coinvolgere un pubblico più giovane e rendere più accessibili le opere e le esposizioni. Si tratta di figure che utilizzano piattaforme online per condividere contenuti legati alla cultura e all’arte, creando un ponte tra il mondo digitale e quello tradizionale delle istituzioni culturali. Questi interventi stanno modificando il modo di presentare e vivere i luoghi di cultura in città.

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? Domande chiave Come faranno i creator a dialogare con la solennità dei musei?. Chi sono i nuovi protagonisti che cambieranno il volto della letteratura?. Perché il potere della critica letteraria si sta spostando sui social?. Cosa accadrà quando i di TikTok entreranno nei luoghi storici?.? In Breve Evento si terrà a Ferrara dal 16 al 18 ottobre 2026.. Noemi Gherrero e Davide Urban coordinano l'iniziativa con Confcommercio Ferrara.. Mauro Padovani guida TXT, azienda promotrice del progetto insieme a Impresa Cultura.. Il festival integra podcast e video social nei musei storici ferraresi.. Il 38° Salone Internazionale del Libro di Torino ospita la presentazione di Bookafe, il primo festival letterario progettato attorno ai linguaggi dei social network e dei creator digitali. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Bookafe: i creator digitali portano i social nei musei di Ferrara ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento I libri raccontati sui Social. Spazio ai creator digitali . Così prende vita BookafeLa letteratura incontra i linguaggi digitali e le nuove forme di divulgazione culturale. Instagram: etichetta IA per i profili dei creator digitali?? Cosa scoprirai Come cambierà la fiducia verso i creator con questa nuova etichetta? Chi dovrà dichiarare l'uso dell'IA invece degli... I libri raccontati sui Social. Spazio ai creator digitali . Così prende vita BookafeLa letteratura incontra i linguaggi digitali e le nuove forme di divulgazione culturale. Nasce Bookafe, il primo festival della ... ilrestodelcarlino.it Confcommercio Ferrara e TXT presentano Bookafe: il primo festival della letteratura nato online e vissuto dal vivo. Il sostegno del Comune di FerraraDove sei: Homepage > Lista notizie > Confcommercio Ferrara e TXT presentano Bookafe: il primo festival della letteratura nato online e vissuto dal vivo. Il sostegno del Comune di Ferrara Ferrara ... cronacacomune.it