Bonus giovani donne e Zes le regole Inps per le assunzioni agevolate

L’Inps ha diffuso tre circolari che forniscono le prime indicazioni sugli incentivi previsti dal Decreto Lavoro 2026, relativi a bonus giovani, donne e Zone economiche speciali (Zes). Questi documenti chiariscono le modalità di accesso e le procedure per usufruire delle agevolazioni nelle assunzioni. Le circolari rappresentano un primo passo per le aziende che intendono beneficiare degli incentivi previsti dalla normativa.

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Con la pubblicazione di tre circolari, l’Inps ha fornito le prime indicazioni sugli incentivi introdotti dal Decreto Lavoro 2026. Le misure prevedono l’esonero totale dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro privati, incluso il settore agricolo, per le assunzioni a tempo indeterminato effettuate nel 2026. Bonus giovani, esonero al 100% per gli under 35. La circolare Inps n. 55 spiega nel dettaglio il bonus giovani, che riconosce ai datori di lavoro un’esenzione integrale dei contributi previdenziali per le assunzioni a tempo indeterminato di lavoratori under 35 fatte nel 2026. L’incentivo è destinato ai giovani under 35 privi di impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi oppure da almeno 6 mesi nei casi di svantaggio previsti dalla normativa europea. 🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Bonus giovani, donne e Zes, le regole Inps per le assunzioni agevolate ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Decreto Lavoro 2026: salario giusto, bonus assunzioni e tante promesse mancate Sullo stesso argomento Bonus Giovani, Donne e ZES: le istruzioni dell'Inps ottenere gli sgravi sulle assunzioniRoma, 15 maggio 2026 – Il pacchetto lavoro del 2026 passa dalla norma all’attuazione. Bonus da 800 euro per giovani, donne e Zes: assunzioni agevolate nel decreto Primo MaggioIl Consiglio dei ministri ha approvato il cosiddetto decreto Primo Maggio, che contiene una serie di misure sul lavoro. Sempre meno aziende assumono con i bonus giovani, donne e Zes: le attivazioni agevolate sono scese da 2,4 milioni nel 2023 a 733 mila nel 2025. Le balle di #Meloni al supermercato x.com Bonus Zes, arrivano le indicazioni Inps per l'assunzione di donne e giovani under 35Leggi su Sky TG24 l'articolo Bonus Zes, arrivano le indicazioni Inps per l'assunzione di donne e giovani under 35 ... tg24.sky.it Bonus assunzioni 2026, dall’INPS le istruzioni sugli incentivi per giovani, donne e ZESL’INPS pubblica le istruzioni sui bonus assunzioni 2026 per giovani, donne e ZES: requisiti, importi e durata degli incentivi. lavoroediritti.com