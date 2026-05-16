Bonelli a Senigallia | Dalle amministrazioni locali nasce la spinta

Durante un evento a Senigallia, un rappresentante ha riferito che le amministrazioni locali stanno contribuendo a sviluppare nuove iniziative nel settore immobiliare. Sono state poste alcune domande sul potenziale impatto del Piano casa sulla gestione delle proprietà nella città e sulla possibilità che i fondi internazionali possano esercitare un controllo sulle case italiane. Le discussioni si sono concentrate sulle implicazioni di queste politiche e sui possibili effetti sul mercato immobiliare locale.

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