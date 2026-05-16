Bombetta la gatta rotondetta esiliata in balcone cerca casa

Una gatta di dieci anni, con pelo bianco e rosso e occhi verdi, si trova attualmente in un balcone, dove è stata collocata dopo essere stata allontanata da un'altra abitazione. La sua corporatura è rotondetta, e il suo nome è Bombetta. La gatta ha bisogno di trovare una nuova famiglia che possa prendersi cura di lei e offrirle un ambiente adatto alle sue caratteristiche. La sua presenza è stata segnalata a chi si occupa di animali abbandonati e in cerca di adozione.

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