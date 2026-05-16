Bolzano rapina del Rolex ai cassonetti | fermata l’auto dei ladri

A Bolzano, si è verificata una rapina ai cassonetti in cui è stato sottratto un orologio Rolex. La polizia ha fermato l’auto dei sospetti dopo un breve inseguimento. Le indagini si concentrano sulla possibilità che i ladri abbiano saputo del valore dell’orologio prima dell’azione. Dopo il cambio di veicolo a Rovereto, si sospetta che la rapinatrice si sia nascosta. Le forze dell’ordine continuano a monitorare la situazione per chiarire i dettagli dell’intera vicenda.

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