Bologna Primavera batte Cremonese | vittoria in campo ma playoff fermi

Nel match di campionato, Bologna Primavera ha ottenuto una vittoria contro Cremonese grazie a un gol all'87° minuto. La partita si è conclusa con il risultato favorevole ai padroni di casa, ma questa vittoria non ha cambiato la posizione in classifica, mantenendo i playoff ancora fermi. Restano ancora alcune domande aperte su come i giovani squadra affronteranno la prossima sfida contro la Roma nei playoff, e chi abbia deciso il risultato finale con il gol decisivo.

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