Bologna Primavera batte Cremonese | vittoria in campo ma playoff fermi
Nel match di campionato, Bologna Primavera ha ottenuto una vittoria contro Cremonese grazie a un gol all'87° minuto. La partita si è conclusa con il risultato favorevole ai padroni di casa, ma questa vittoria non ha cambiato la posizione in classifica, mantenendo i playoff ancora fermi. Restano ancora alcune domande aperte su come i giovani squadra affronteranno la prossima sfida contro la Roma nei playoff, e chi abbia deciso il risultato finale con il gol decisivo.
? Domande chiave Come faranno i ragazzi di Morrone a superare la Roma nei playoff?. Chi ha deciso il match con il gol all'87° minuto?. Perché il Bologna resta fermo al quinto posto nonostante la vittoria?. Quale fattore tecnico ha reso la squadra di Morrone imbattibile in trasferta?.? In Breve Negri e Armanini segnano per il Bologna, Achi pareggia per la Cremonese.. Bologna giocherà i playoff contro la Roma giovedì 21 maggio.. I giallorossi hanno ottenuto 35 punti in 19 partite fuori casa.. La semifinale della Final Four si terrà il 24 maggio al Viola Park.. Il Bologna Primavera batte la Cremonese per 2-1 al campo Soldi di Cremona, ma i ragazzi di Morrone restano fermi al quinto posto in classifica. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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La Primavera batte la Cremonese e chiude al 5° posto Il Bologna Primavera vince 2-1 sul campo della Cremonese grazie ai gol di Negri (65’) e Armanini (89’), e chiude la stagione regolare al 5° posto a quota 62 punti. Considerando i risultati sugli altri campi, i facebook
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