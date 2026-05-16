Bolgare approvato il piano attuativo della nuova logistica | Costa di Mezzate e Gorlago contestano impatti su traffico e paesaggio

La giunta comunale di Bolgare ha approvato il piano attuativo per l’ambito produttivo Atp1, che prevede la costruzione di un nuovo insediamento logistico lungo la Strada provinciale 89 nella zona nord del paese. La decisione ha suscitato reazioni di contestazione da parte dei rappresentanti di Costa di Mezzate e Gorlago, che hanno espresso preoccupazioni riguardo agli possibili impatti su traffico e paesaggio. Le due comunità hanno manifestato il loro dissenso riguardo al progetto, evidenziando possibili conseguenze sulla viabilità e sull’ambiente locale.

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Bolgare. La giunta comunale ha adottato il piano attuativo relativo all’ambito produttivo Atp1, che prevede la realizzazione di un nuovo insediamento logistico lungo la Strada provinciale 89, nella zona nord del paese. Il progetto, presentato dalla società Officine Mak Srl, riguarda terreni già individuati dal Piano di governo del territorio come ambito produttivo di trasformazione e prevede la costruzione di un polo logistico con opere viabilistiche, parcheggi e servizi. Nel piano sono previsti circa 18mila metri quadrati tra sedi stradali, posti auto e aree a uso pubblico, oltre alla cessione al Comune di superfici lungo la Provinciale 89 per la realizzazione di un nuovo tratto viario. 🔗 Leggi su Bergamonews.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Forestazione 4.0 in Calabria, approvato il piano attuativo 2026: 50 milioni a Reggio per ambiente e sicurezzaVia libera della giunta al piano redatto da Calabria Verde: 176 milioni complessivi, circa 120 milioni provenienti da fondi statali e il resto da... A Costa di Mezzate concerto del coro Coenobium VocaleL’Amministrazione Comunale di Costa di Mezzate, in collaborazione con la Parrocchia, si sono fatte promotrici della nuova rassegna “L’immaginazione e...