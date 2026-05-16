È partita una campagna di sensibilizzazione contro il bodyshaming, promossa da un rappresentante parlamentare. Lo slogan scelto per l'iniziativa è “La vergogna è negli occhi di chi offende”. Si tratta della prima campagna nazionale dedicata a questa problematica, con l’obiettivo di mettere in evidenza come il bodyshaming rappresenti una forma di violenza. La campagna punta a coinvolgere il pubblico e a sensibilizzare sul tema, evidenziando la natura offensiva di certi comportamenti.

“La vergogna è negli occhi di chi offende” è lo slogan della prima campagna nazionale di sensibilizzazione contro il bodyshaming. “La vergogna è negli occhi di chi offende” è lo slogan della prima campagna nazionale di sensibilizzazione contro il bodyshaming, promossa dall’onorevole Martina Semenzato, prima firmataria della legge del 3 Ottobre 2025 n. 150 che ha istituito nel 16 di maggio di ogni anno la Giornata nazionale contro la denigrazione dell’aspetto fisico delle persone. Un passo importantissimo che mira a combattere ogni giorno, attraverso l’informazione e la cultura del rispetto, tutti gli atteggiamenti giudicanti sul corpo di chiunque. 🔗 Leggi su Novella2000.it

© Novella2000.it - Bodyshaming, parte la campagna di sensibilizzazione firmata dall’onorevole Semenzato: “È la prima forma di violenza”

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