Blitz congiunto a Modena Est | droga in casa segnalati due uomini e patente ritirata
Nel quartiere di Modena Est, un blitz congiunto delle forze dell'ordine ha portato alla scoperta di droga all’interno di un’abitazione. Due uomini sono stati segnalati e una patente di guida è stata ritirata durante l’intervento. Le autorità, dopo aver ricevuto diverse segnalazioni da parte dei residenti riguardo movimenti sospetti, hanno deciso di intervenire sul posto. L’operazione si è concentrata su un’area dove si sospettava fosse attivo un giro di spaccio di sostanze stupefacenti.
Le continue segnalazioni dei cittadini, preoccupati per una serie di strani movimenti riconducibili a un presunto giro di spaccio, hanno fatto scattare un'operazione mirata nel quartiere di Modena Est. L'attività ha visto gli agenti della Polizia di Stato operare in stretta sinergia con i. 🔗 Leggi su Modenatoday.it
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