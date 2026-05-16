Blitz congiunto a Modena Est | droga in casa segnalati due uomini e patente ritirata

Nel quartiere di Modena Est, un blitz congiunto delle forze dell'ordine ha portato alla scoperta di droga all’interno di un’abitazione. Due uomini sono stati segnalati e una patente di guida è stata ritirata durante l’intervento. Le autorità, dopo aver ricevuto diverse segnalazioni da parte dei residenti riguardo movimenti sospetti, hanno deciso di intervenire sul posto. L’operazione si è concentrata su un’area dove si sospettava fosse attivo un giro di spaccio di sostanze stupefacenti.

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