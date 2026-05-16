Bimbo di tre mesi morto dopo una cura antibiotica inefficace | gli aggiornamenti sul caso del piccolo Riccardo

Un bambino di tre mesi è deceduto nel 2023 presso l'ospedale Monaldi di Napoli. La morte è avvenuta dopo aver ricevuto una terapia antibiotica che si è rivelata inefficace. La giudice per le indagini preliminari di Napoli ha disposto un incidente probatorio per chiarire le circostanze del decesso. La procedura dovrebbe fornire ulteriori dettagli sulla vicenda e sulle eventuali responsabilità. La famiglia del piccolo Riccardo si trova al centro dell’attenzione mentre si attendono nuovi sviluppi.

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L'incidente probatorio disposto dalla gip di Napoli potrà far luce sul decesso di Riccardo Di Cristo, il bambino di Torre del Greco di quasi tre mesi morto nel 2023 all'ospedale Monaldi di Napoli.In seguito alla denuncia presentata dai genitori, gli inquirenti hanno iscritto nel registro degli. 🔗 Leggi su Napolitoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Neonato morto dopo una cura antibiotica al Monaldi: due indagati Sullo stesso argomento Bimbo morto dopo cura antibiotica, due indagati e incidente probatorioTempo di lettura: < 1 minutoSarà l’incidente probatorio disposto dalla gip di Napoli Federica De Bellis a fare luce sul decesso di Riccardo Di... Neonato morto dopo una cura antibiotica al Monaldi: due indagatiSarà l'incidente probatorio disposto dalla gip di Napoli Federica De Bellis a fare luce sul decesso di Riccardo Di Cristo, il bambino di Torre del... La ragazza di 17 anni, madre di un bimbo di tre mesi, è stata violentata da un ospite senza scrupoli. Sapete perché i progressisti non spenderanno una parola per questa poveretta? Perché è una storia tutta interna alla comunità bengalese. E sapete com'è: i x.com Intrattenere un bimbo di 3 mesi da solo per un'intera settimana! reddit Bimbo di tre mesi morto al Monaldi dopo cura antibioticaSarà un incidente probatorio a chiarire le cause della morte di Riccardo Di Cristo, il bambino di Torre del Greco morto all’ospedale Monaldi di Napoli il 16 febbraio 2024, a poco meno di tre mesi dall ... ilfattovesuviano.it Bimbo di tre mesi muore nel campo nomadi: un rigurgito di latte lo ha soffocato. Inutili i soccorsiÈ accaduto a Ordona, in provincia di Foggia. I genitori del piccolo hanno dato l’allarme ma quando è arrivato il personale del 118 non c’era più nulla da ... bari.repubblica.it