Bimbi nonni e genitori a ’lezione’ da Burri

Al museo di Città di Castello, bambini, nonni e genitori si sono riuniti per partecipare a un evento dedicato all’arte di Alberto Burri. L’iniziativa ha coinvolto diverse generazioni, portando il pubblico di tutte le età a scoprire le opere e le tecniche dell’artista. L’evento ha previsto attività e momenti di confronto rivolti ai visitatori più giovani, con l’obiettivo di avvicinarli alla cultura attraverso un’esperienza condivisa. La giornata ha visto una partecipazione numerosa e variegata, con persone di ogni età in visita al museo.

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CITTA’ DI CASTELLO – Bambini, nonni e genitori insieme al museo. La magia dell’ arte visionaria di Alberto Burri è per tutti, anche per i più piccoli. Nell’ambito del progetto " Nidi Aperti ", per la prima volta gli allievi degli asili comunali sono entrati in una delle due sedi che custodiscono il genio del maestro tifernate. Accompagnati da genitori, nonni ed educatrici, con i quali hanno condiviso "un’esperienza piacevole e divertente", i bambini del nido "Fiocco di Neve" di Trestina sono stati accolti dai rappresentanti della Fondazione Burri nelle immense sale degli Ex Seccatoi del Tabacco. La visita era inserita nell’ambito della progettazione educativa dell’anno, ispirata all’esplorazione dei linguaggi. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Bimbi, nonni e genitori a ’lezione’ da Burri ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Yllardr devam eden gelenek Sullo stesso argomento Leggi anche: "La lezione da tramandare". Un giorno di riflessione nel ricordo dei nonni Leggi anche: "Nidi Aperti", bimbi alla scoperta dell'arte di Alberto Burri Festa delle Famiglie 2026, Ferrara pronta a vivere 3 giorni dedicati a bambini, genitori e nonniL'edizione 2026 prevede una suddivisione di eventi in tre specifici momenti in programma i prossimi 14, 15, 16 maggio. Così l'assessore comunale alle Politiche per la Famiglia, Cristina Coletti, ha ... cronacacomune.it Il Carnevale con nonni, genitori e bambini: protagonisti gli alunni della scuola elementare di Fabrica di RomaCarnevale per tutti. La Residenza Servita Ancora Insieme di Sarah Poliseri ad Otricoli in occasione delle festività carnevalesche ha ospitato la scuola elementare Dante Alighieri San Giovanni Bosco di ... ilmessaggero.it