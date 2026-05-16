Biglietto unico per i treni europei come funzioneranno le prenotazioni

Da quifinanza.it 16 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La Commissione europea ha annunciato un nuovo “Pacchetto Passeggeri” con l’obiettivo di semplificare i viaggi in treno tra i paesi dell’Unione europea. Il pacchetto riguarda soprattutto le tratte internazionali e quelle gestite da più compagnie ferroviarie. Tra le misure previste, ci sono novità sul funzionamento delle prenotazioni e sull’utilizzo di un biglietto unico per i treni europei. L’obiettivo è facilitare i viaggi e rendere più semplice la gestione delle prenotazioni per i passeggeri.

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La Commissione europea ha presentato un nuovo “ Pacchetto Passegger i” con l’obiettivo di semplificare i viaggi ferroviari all’interno dell’Unione europea, soprattutto quelli internazionali e gestiti da più compagnie. Il principio alla base della riforma è “Un viaggio, un biglietto, pieni diritti”. L’idea è permettere ai viaggiatori di cercare, confrontare e acquistare in un’unica operazione tratte ferroviarie operate da compagnie diverse, utilizzando piattaforme online indipendenti oppure gestite dagli stessi operatori ferroviari. Secondo Bruxelles, il mercato ferroviario europeo continua infatti a essere molto frammentato e poco integrato dal punto di vista digitale, con difficoltà nella prenotazione dei viaggi internazionali e nella gestione delle coincidenze. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

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