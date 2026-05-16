Biglietto unico per i treni europei come funzioneranno le prenotazioni
La Commissione europea ha annunciato un nuovo “Pacchetto Passeggeri” con l’obiettivo di semplificare i viaggi in treno tra i paesi dell’Unione europea. Il pacchetto riguarda soprattutto le tratte internazionali e quelle gestite da più compagnie ferroviarie. Tra le misure previste, ci sono novità sul funzionamento delle prenotazioni e sull’utilizzo di un biglietto unico per i treni europei. L’obiettivo è facilitare i viaggi e rendere più semplice la gestione delle prenotazioni per i passeggeri.
La Commissione europea ha presentato un nuovo “ Pacchetto Passegger i” con l’obiettivo di semplificare i viaggi ferroviari all’interno dell’Unione europea, soprattutto quelli internazionali e gestiti da più compagnie. Il principio alla base della riforma è “Un viaggio, un biglietto, pieni diritti”. L’idea è permettere ai viaggiatori di cercare, confrontare e acquistare in un’unica operazione tratte ferroviarie operate da compagnie diverse, utilizzando piattaforme online indipendenti oppure gestite dagli stessi operatori ferroviari. Secondo Bruxelles, il mercato ferroviario europeo continua infatti a essere molto frammentato e poco integrato dal punto di vista digitale, con difficoltà nella prenotazione dei viaggi internazionali e nella gestione delle coincidenze. 🔗 Leggi su Quifinanza.it
Sullo stesso argomento
Biglietto unico per i treni in Europa, la Commissione prova a superare il mosaico delle prenotazioniRoma, 13 maggio 2026 – La Commissione europea prova a sciogliere uno dei nodi più concreti della mobilità europea: la difficoltà di acquistare un...
Treni, verso un biglietto unico per viaggiare in tutta EuropaBruxelles vuole rivoluzionare il mercato ferroviario europeo con il nuovo "Pacchetto passeggeri" presentato dalla Commissione Ue: l'idea è quella di...
Con l’incertezza relativa alle prenotazioni dei voli aerei la Commissione europea ha lanciato proprio in questi giorni l'idea di un Pacchetto Passeggeri con l'obiettivo di rendere gli spostamenti in Europa più semplici, proponendo un biglietto unico per i viaggi in facebook
Un biglietto unico per visitare Nora e le Saline Conti Vecchi. L'obiettivo è fare rete con un'offerta turistica integrata #ANSA x.com
Biglietto ferroviario unico, il progetto UE per semplificare i viaggiIl nuovo progetto UE One journey, one ticket, full rights è pronto a rendere i viaggi in treno più facili e vantaggiosi: ecco come funzionerà ... siviaggia.it
Treni, la Commissione lancia un biglietto unico per semplificare viaggi e prenotazioniI passeggeri potranno cercare, confrontare e acquistare in un'unica transazione servizi ferroviari combinati di diversi operatori sulla piattaforma che ... repubblica.it