Biglietto unico per i treni europei come funzioneranno le prenotazioni

La Commissione europea ha annunciato un nuovo “Pacchetto Passeggeri” con l’obiettivo di semplificare i viaggi in treno tra i paesi dell’Unione europea. Il pacchetto riguarda soprattutto le tratte internazionali e quelle gestite da più compagnie ferroviarie. Tra le misure previste, ci sono novità sul funzionamento delle prenotazioni e sull’utilizzo di un biglietto unico per i treni europei. L’obiettivo è facilitare i viaggi e rendere più semplice la gestione delle prenotazioni per i passeggeri.

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