Biella addio a Enrico Botalla | scompare un pilastro della tipografia

A Biella si piange la scomparsa di Enrico Botalla, figura di rilievo nel mondo della tipografia locale. La sua attività ha resistito per oltre ottant’anni, passando attraverso diverse generazioni di famiglia. Ora, i figli di Botalla si sono fatti carico della gestione dell’azienda, portando avanti la tradizione avviata dal padre. La tipografia, fondata decenni fa, ha visto cambiare molte tecnologie ma ha mantenuto una continuità di presenza nel settore.

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? Punti chiave Chi sono i figli che ora gestiscono l'eredità di Enrico?. Come ha fatto la tipografia a sopravvivere per ottant'anni?. Quale sfida attende la nuova generazione di stampatori a Gaglianico?. Perché la scomparsa di Botalla segna un punto per Biella?.? In Breve Funerale a Chiavazza alle ore 10 per l'ex titolare ottantottenne.. Attività fondata dal padre Domenico alla fine degli anni '40.. Gestione attuale affidata ai figli Massimo e Paolo a Gaglianico.. Nucleo familiare composto da due figli, due nuore e quattro nipoti.. Il funerale di Enrico Botalla Battistina si celebra questa mattina alle ore 10 a Chiavazza, segnando il commiato di una figura che ha rappresentato per decenni un pilastro fondamentale del settore tipografico nella provincia di Biella. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Biella, addio a Enrico Botalla: scompare un pilastro della tipografia ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Addio a Enrico Rozzi: scompare il pilastro dell’industria brescianaIl tessuto produttivo della Bassa Senegalese si scopre oggi più fragile dopo la scomparsa di Enrico Rozzi, l’imprenditore che ha trasformato... Addio a Scaioli: scompare il pilastro della prevenzione cardiacaIl mondo della prevenzione medica in Emilia-Romagna piange una figura centrale dopo la scomparsa di Scaioli, presidente onorario dell’associazione...