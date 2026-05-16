«Sembra uno scooter, ma è una bicicletta. Si monta l'acceleratore e si sblocca la velocità fino a 60 kmh. Un gioco da ragazzi». Di annunci così ne è pieno il web. Parlano delle " fat bike ", mezzi con le ruote larghe e un motore elettrico, spesso usate dai rider che consegnano il cibo tra le strade della città. Per capire come acquistare una di queste biciclette ci siamo finti fattorini e abbiamo cercato varie soluzioni a portata di mano, dai negozi fino alle chat, per capire come modificare una bicicletta e farla diventare un "motorino". Il metodo più semplice passa attraverso una ricerca su un negozio online, basta digitare « bici elettrica 50 kmh » e compaiono centinaia di modelli diversi, da quelle sottili e leggere a biciclette con ruote enormi pronte per andare su sterrato. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Biciclette veloci come moto. I rider le "truccano" con soli 200 euro

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