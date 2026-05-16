Bevignani a Palazzo Vassé | l’arte nata da un incontro con Leo Castelli

Lo scorso fine settimana, presso Palazzo Vassé, si è tenuta una mostra dedicata all'influenza di un noto gallerista sulla storia dell'arte contemporanea. L’esposizione ripercorre il rapporto tra l’arte e un importante collezionista, evidenziando come le sue domande e richieste abbiano contribuito a plasmare nuovi linguaggi visivi. Tra le opere in mostra, si trovano pezzi che mostrano come la pittura possa trasformarsi in un campo di energia, dando vita a creazioni che sfidano i modi tradizionali di rappresentazione.

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