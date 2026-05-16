Bevignani a Palazzo Vassé | l’arte nata da un incontro con Leo Castelli
Lo scorso fine settimana, presso Palazzo Vassé, si è tenuta una mostra dedicata all'influenza di un noto gallerista sulla storia dell'arte contemporanea. L’esposizione ripercorre il rapporto tra l’arte e un importante collezionista, evidenziando come le sue domande e richieste abbiano contribuito a plasmare nuovi linguaggi visivi. Tra le opere in mostra, si trovano pezzi che mostrano come la pittura possa trasformarsi in un campo di energia, dando vita a creazioni che sfidano i modi tradizionali di rappresentazione.
? Domande chiave Come può una domanda di Leo Castelli cambiare un intero linguaggio artistico? Cosa accade quando la pittura si trasforma in un campo di energia? Perché l'uso di resine e siliconi sfida il concetto di quadro? Come si trasforma la materia industriale in un dispositivo di percezione??? In Breve Curatela di Gaetano La Mantia presso Palazzo Vassé in via Farini. L'incontro fondamentale con Leo Castelli avvenne nel marzo del 1991 a SoHo. L'uso di resine e siliconi indust . 🔗 Leggi su Ameve.eu
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