Bertinoro investe sui giovani | bando per un tirocinio tra turismo e cultura
Il Comune di Bertinoro ha pubblicato un avviso pubblico per l’attivazione di un tirocinio formativo presso il Settore Attività Sociali, Culturali e Turistiche. L’iniziativa mira a coinvolgere i giovani nel settore del turismo e della cultura, offrendo un’opportunità di formazione e di esperienza pratica. Questa misura si inserisce in un programma di investimenti del Comune volto a promuovere nuove energie e a favorire l’inserimento dei giovani nel mercato del lavoro locale.
Il "Balcone della Romagna" apre le porte a nuove energie fresche. Il Comune di Bertinoro ha ufficialmente pubblicato un avviso pubblico per l’attivazione di un tirocinio formativo presso il Settore Attività Sociali, Culturali e Turistiche. Un’opportunità concreta per giovani diplomati e laureati. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
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