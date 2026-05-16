Bertinoro investe sui giovani | bando per un tirocinio tra turismo e cultura

Da forlitoday.it 16 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Comune di Bertinoro ha pubblicato un avviso pubblico per l’attivazione di un tirocinio formativo presso il Settore Attività Sociali, Culturali e Turistiche. L’iniziativa mira a coinvolgere i giovani nel settore del turismo e della cultura, offrendo un’opportunità di formazione e di esperienza pratica. Questa misura si inserisce in un programma di investimenti del Comune volto a promuovere nuove energie e a favorire l’inserimento dei giovani nel mercato del lavoro locale.

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Il "Balcone della Romagna" apre le porte a nuove energie fresche. Il Comune di Bertinoro ha ufficialmente pubblicato un avviso pubblico per l’attivazione di un tirocinio formativo presso il Settore Attività Sociali, Culturali e Turistiche. Un’opportunità concreta per giovani diplomati e laureati. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

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