Bertinoro investe sui giovani | bando per un tirocinio tra turismo e cultura

Il Comune di Bertinoro ha pubblicato un avviso pubblico per l’attivazione di un tirocinio formativo presso il Settore Attività Sociali, Culturali e Turistiche. L’iniziativa mira a coinvolgere i giovani nel settore del turismo e della cultura, offrendo un’opportunità di formazione e di esperienza pratica. Questa misura si inserisce in un programma di investimenti del Comune volto a promuovere nuove energie e a favorire l’inserimento dei giovani nel mercato del lavoro locale.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui