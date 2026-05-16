In seguito a un’intervista pubblicata su La Stampa, si sono diffuse alcune indiscrezioni riguardanti la reazione di Pier Silvio Berlusconi, amministratore delegato di Mediaset, nei confronti di Barbara d’Urso. Fonti vicine all’azienda riferiscono di un atteggiamento infastidito da parte del dirigente, senza ulteriori dettagli ufficiali. Nel frattempo, si segnala che la rete pubblica ha avviato alcuni cambiamenti interni, mentre nel mondo dello spettacolo si parla di tensioni tra alcuni volti noti e la direzione.

Da una parte Barbara d’Urso e dall’altra Mediaset ovvero Pier Silvio Berlusconi. Dopo l’intervista de La Stampa, filtrano indiscrezioni choc sulla reazione di Cologno. Reazione per ora silenziosa visto che non è uscita nessuna nota ufficiale alle dichiarazioni dell’ex conduttrice di Canale 5. Ci pensa Dagospia a svelare cosa starebbe succedendo dietro le mura del colosso televisivo. Se a Cologno tacciono, è solo perché stanno preparando una durissima risposta legale: una contro-querela alla possibile causa intentata dall’ex conduttrice. Pier Silvio Berlusconi ha preso molto sul serio la questione, ed è incazzato come una biscia, anzi, un... 🔗 Leggi su Bubinoblog

© Bubinoblog - BERLUSCONI FURIOSO CON BARBARA D’URSO MENTRE IN RAI QUALCOSA SI MUOVE

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