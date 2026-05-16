Benessere animale a Lecco la Lega | Il regolamento è fermo al 2007 La città merita regole moderne
A Lecco, il regolamento comunale dedicato alla tutela degli animali non è stato aggiornato dal 2007, nonostante negli ultimi anni in giunta siano stati presenti anche rappresentanti di gruppi ambientalisti. La Lega ha evidenziato questa situazione sottolineando la necessità di adottare regole più moderne per il benessere animale nella città. Attualmente, non ci sono modifiche in corso e il testo risale a oltre quindici anni fa. La questione riguarda la gestione e la protezione degli animali sul territorio comunale.
Il regolamento comunale per la tutela degli animali del Comune di Lecco è fermo al 2007, nonostante negli ultimi anni in giunta siano stati presenti anche esponenti di gruppi ambientalisti. Un regolamento nato quasi vent'anni fa, prima ancora dell'attuale normativa regionale lombarda, che oggi. 🔗 Leggi su Leccotoday.it
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