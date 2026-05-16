Benessere animale a Lecco la Lega | Il regolamento è fermo al 2007 La città merita regole moderne

A Lecco, il regolamento comunale dedicato alla tutela degli animali non è stato aggiornato dal 2007, nonostante negli ultimi anni in giunta siano stati presenti anche rappresentanti di gruppi ambientalisti. La Lega ha evidenziato questa situazione sottolineando la necessità di adottare regole più moderne per il benessere animale nella città. Attualmente, non ci sono modifiche in corso e il testo risale a oltre quindici anni fa. La questione riguarda la gestione e la protezione degli animali sul territorio comunale.

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