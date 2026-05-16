Bene comune Il confronto come base
Un sacerdote ha criticato duramente le modalità di alcune elezioni locali, definendole come plebisciti piuttosto che processi democratici autentici. Ha affermato che il confronto tra le parti viene spesso sostituito dall’arroganza di alcuni rappresentanti di potere, mentre altri si adattano o si rassegnano alla situazione senza opporsi. La sua posizione mira a evidenziare la necessità di un dibattito più aperto e partecipato nelle consultazioni elettorali, per favorire il coinvolgimento della comunità.
"Quella di don Helmut Szeliga è una sferzata salutare nei confronti dell’arroganza del potere locale e della timidezza o compiacenza di chi si adatta o si rassegna a vivere una elezione come un plebiscito". Così Cristina Attucci (nella foto), candidata al consiglio comunale nella lista di FdI commenta le parole di don Helmut Szeliga, parroco di San Giusto, sacerdote ’missionario’ in città che nei giorni scorsi ha lanciato un messaggio alla politica invitandoli sul senso più profondo della tornata elettorale in arrivo. Secondo il sacerdote, la politica rischia di diventare superficiale e priva di vero confronto, mentre servirebbero più pensiero, ascolto e attenzione ai valori umani dei candidati oltre che ai programmi. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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