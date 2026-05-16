BeGreat a Vicenza | sport e nutrizione per il futuro delle aziende
A Vicenza si è tenuto un evento dedicato al legame tra sport, nutrizione e il mondo aziendale. Durante l'incontro sono state affrontate tematiche legate all'impatto delle pratiche sportive sulla produttività dei dipendenti e alle strategie nutrizionali che favoriscono la prevenzione come elemento di vantaggio competitivo. Sono stati presentati interventi di esperti e testimonianze di aziende che applicano queste metodologie, con l’obiettivo di promuovere un approccio più attento alla salute e alle performance sul luogo di lavoro.
? Domande chiave Come possono i valori dello sport migliorare la produttività aziendale?. Quali strategie di nutrizione trasformano la prevenzione in un vantaggio competitivo?. Chi sono i protagonisti che stanno unendo imprese e istituzioni?. Come si può tramandare la disciplina sportiva alle nuove generazioni?.? In Breve Evento Eat like you train presso il ristorante TreQuarti dello chef Alberto Basso. Obiettivo integrare sana alimentazione nei programmi formativi e aziendali del territorio vicentino. Promozione della nutrizione come leva di prevenzione per la salute della comunità locale. A Vicenza, presso il ristorante TreQuarti dello chef Alberto Basso, Giovanni Barbara presenta la missione di BeGreat per trasformare i valori dello sport in un patrimonio condiviso tra imprese e istituzioni. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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