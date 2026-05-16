BeGreat a Vicenza | sport e nutrizione per il futuro delle aziende

A Vicenza si è tenuto un evento dedicato al legame tra sport, nutrizione e il mondo aziendale. Durante l'incontro sono state affrontate tematiche legate all'impatto delle pratiche sportive sulla produttività dei dipendenti e alle strategie nutrizionali che favoriscono la prevenzione come elemento di vantaggio competitivo. Sono stati presentati interventi di esperti e testimonianze di aziende che applicano queste metodologie, con l’obiettivo di promuovere un approccio più attento alla salute e alle performance sul luogo di lavoro.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui