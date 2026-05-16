Dopo dieci anni di matrimonio, Bee Shaffer e Francesco Carrozzini hanno comunicato ufficialmente la separazione attraverso un comunicato congiunto. La coppia ha dichiarato di aver preso questa decisione in modo consensuale, senza fornire dettagli aggiuntivi. La notizia è stata diffusa pubblicamente senza ulteriori commenti o motivazioni. Nessuna informazione è stata resa nota riguardo a eventuali cause o accordi legali successivi alla separazione.

Bee Shaffer, 38 anni, è produttrice per ATG Entertainment a New York. Fra le produzioni a cui ha lavorato ci sono il revival del 2022 di Plaza Suite, la produzione 2023-2024 di Appropriate e il musical Parade. Con Francesco Carrozzini, 43 anni, regista e produttore cinematografico, ha vissuto fra New York e l'Italia. La loro relazione è iniziata nel 2016, con un incontro al Met Gala, e si sono sposati nella tenuta di Anna Wintour a Mastic, Long Island, davanti a 150 invitati, nel 2018. L'attore Colin Firth ha officiato la cerimonia, leggendo frasi di Anna Wintour e di Franca Sozzani, storica direttrice di Vogue Italia, madre di Francesco Carrozzini, scomparsa nel dicembre 2016. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Bee Shaffer, figlia di Anna Wintour, e Francesco Carrozzini si dicono addio

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It's a family affair! Anna Wintour brings her daughter, Bee Carrozzini, and daughter-in-law

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