Il Bbc Grosseto si prepara a una trasferta a Reggio Emilia, in una partita che potrebbe essere decisiva per il percorso stagionale. La squadra si trova in una posizione difficile, con poche opportunità rimaste per ottenere punti fondamentali in vista della salvezza. La sfida rappresenta un momento importante, poiché una vittoria potrebbe cambiare le prospettive di una stagione complicata. I giocatori e lo staff sono concentrati per affrontare questa occasione con determinazione.

Gare quasi da ultima spiaggia per il Bbc Grosseto, alle prese con una salvezza sempre più complicata da conquistare. Oggi (alle 15 e alle 20) i biancorossi di Del Santo saranno di scena a Reggio Emilia, l’altra squadra traballante. I maremmani non avranno ancora a disposizione Chelli, il cui rientro è previsto la prossima settimana, ma ritrovano Tommaso Franceschelli, rientrato in Italia dopo la fine dell’esperienza collegiale con Rockford University. In gara 1 il partente sarà Robles, mentre per la seconda partita la squadra dovrà fare a meno di Frias, squalificato. La palla passerà a Gomez. "Reggio Emilia ha un solido lanciatore italiano... 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Bbc, è l’ultima spiaggia. Trasferta a Reggio Emilia

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