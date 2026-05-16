Bastoni addio all’Inter più lontano! Barcellona allontanato dai successi stagionali | ora può restare

Il difensore dell’Inter ha deciso di non lasciare il club e di rimanere in squadra anche dopo le recenti voci di mercato. La squadra catalana, invece, ha accumulato meno successi nel campionato e in Coppa Italia rispetto alle stagioni precedenti. La situazione attuale permette quindi al calciatore di continuare la sua avventura nel club nerazzurro, mentre il Barcellona si trova in una fase di calo nei risultati ufficiali.

di Paolo Moramarco Bastoni, addio all’Inter più lontano! Barcellona allontanato dai successi stagionali in campionato e Coppa Italia: ora può restare. Fino a poche settimane fa l’addio di Alessandro Bastoni, difensore dell’ Inter, appariva quasi inevitabile. Negli ultimi giorni, però, la situazione sembra essersi ribaltata: secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, la permanenza del numero 95 nerazzurro anche nella prossima stagione appare sempre più probabile. Bastoni Inter, il ruolo dei tifosi e dell’ambiente. Secondo la Rosea, un punto di svolta è stato rappresentato dall’ Inter-Parma del 3 maggio e dalla festa scudetto successiva: « Forse qualcosa è cambiato da domenica 3 maggio. 🔗 Leggi su Internews24.com

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