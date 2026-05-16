Basket under 15 Forlì cede contro il potente Bassano Oggi la finale per il 3° posto

Nel campionato nazionale Under 15 di basket, la squadra di Forlì ha perso contro la formazione di Bassano, che si è dimostrata molto forte fisicamente e intensa in campo. La partita si è conclusa con un punteggio di 84-70, dopo aver visto i biancorossi resistere per due quarti e mezzo prima di cedere. La semifinale si è svolta con parziali di 16-24 nel primo quarto, 46-42 all’intervallo e 64-55 a favore di Bassano. La squadra di Forlì si prepara ora alla finale per il terzo posto, in programma oggi alle 16.

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