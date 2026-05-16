Basket under 15 Forlì cede contro il potente Bassano Oggi la finale per il 3° posto
Nel campionato nazionale Under 15 di basket, la squadra di Forlì ha perso contro la formazione di Bassano, che si è dimostrata molto forte fisicamente e intensa in campo. La partita si è conclusa con un punteggio di 84-70, dopo aver visto i biancorossi resistere per due quarti e mezzo prima di cedere. La semifinale si è svolta con parziali di 16-24 nel primo quarto, 46-42 all’intervallo e 64-55 a favore di Bassano. La squadra di Forlì si prepara ora alla finale per il terzo posto, in programma oggi alle 16.
Regge due quarti e mezzo l’ Unieuro Under 15 contro una fisicamente dirompente e intensissima Orange Bassano, che vince la semifinale dei campionati nazionali di categoria 84-70 (16-24, 46-42, 64-55) e costringe i biancorossi a giocarsi il terzo posto oggi alle 16 contro la Stella Azzurra Roma. E dire che i forlivesi erano partiti molto bene ed avevano colto di sorpresa gli avversari, con le iniziative di Paolin (9 punti nel primo quarto) e i tiri da fuori di Zaccarini. Addirittura a 1’45’’ dalla fine del primo quarto Forlì era avanti 12-24 e al 10’ era a +8. Poi però nella seconda frazione Bassano ha cambiato marcia: ha aumentato la fisicità del suo gioco e in particolare della sua difesa non concedendo più penetrazioni all’Unieuro, che così era costretta a tirare da fuori ma con percentuali basse. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
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