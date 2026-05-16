Basket B2 Interregionale Bramante alla prova del nove Vincere per chiudere il playout

Da ilrestodelcarlino.it 16 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Oggi si gioca a Torino la partita tra Bramante Pesaro e Don Bosco Crocetta, valida per il campionato di basket B2 interregionale. La sfida assume un ruolo decisivo per entrambe le squadre, che si trovano in parità nella serie e cercano una vittoria per chiudere il discorso dei playout. La partita si svolge nel pomeriggio e rappresenta un momento cruciale per le sorti delle due formazioni in questa fase del torneo.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Con la serie in perfetta parità Bramante Pesaro e Don Bosco Crocetta si rispostano a Torino oggi alle 19 per un match da tutto per tutto in cui chi vincerà potrà festeggiare la salvezza e restare in B interregionale, mentre chi uscirà sconfitto dovrà affrontare il secondo turno playout che rappresenta l’ultima spiaggia per mantenere la categoria. Dopo due vittorie interne (68-58 a Torino per il Don Bosco Crocetta e 79-76 a Pesaro per il Bramante) il Bramante proverà, infatti, a dare la zampata decisiva in trasferta per ottenere quella salvezza che per l’ambiente biancoblu vorrebbe dire tantissimo, in casa di una delle formazioni più giovani della categoria che disputeranno a inizio giugno la finale nazionale under 19 Eccellenza ed è considerata una delle favorite dagli addetti ai lavori. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

basket b2 interregionale bramante alla prova del nove vincere per chiudere il playout
© Ilrestodelcarlino.it - Basket B2 Interregionale. Bramante alla prova del nove. Vincere per chiudere il playout
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Serie B Interregionale Basket School Messina - Virtus Ragusa

Video Serie B Interregionale Basket School Messina - Virtus Ragusa

Sullo stesso argomento

Basket B2 Interregionale. Bramante ai playout. Sabato la prima gara: serve il colpo a TorinoIl Bramante Pesaro (foto Cornis), che milita serie B interregionale, nell’ultima giornata del campionato perde in casa con Termoli.

Leggi anche: Basket B Interregionale, gara due dei playout in casa alle 19. Bramante, si può fare. Oggi sfida con Torino

basket b2 interregionale bramanteBasket B Interregionale, gara due dei playout in casa alle 19. Bramante, si può fare. Oggi sfida con TorinoL’obiettivo è pareggiare per riaprire la serie. Dopo la sconfitta in garauno a Torino, oggi alle 19 al PalaMegabox ... sport.quotidiano.net

Basket B Interregionale. Il Bramante al bivio. Non si può sbagliareAdesso è ora di spingere. Il Bramante, serie B Interregionale, si appresta ad iniziare il rush finale di stagione. Un tour de force. Quattro partite in sedici giorni. La prima di queste importanti e ... ilrestodelcarlino.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web