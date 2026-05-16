Basket B2 Interregionale Bramante alla prova del nove Vincere per chiudere il playout

Oggi si gioca a Torino la partita tra Bramante Pesaro e Don Bosco Crocetta, valida per il campionato di basket B2 interregionale. La sfida assume un ruolo decisivo per entrambe le squadre, che si trovano in parità nella serie e cercano una vittoria per chiudere il discorso dei playout. La partita si svolge nel pomeriggio e rappresenta un momento cruciale per le sorti delle due formazioni in questa fase del torneo.

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