Basket B2 Interregionale Bramante alla prova del nove Vincere per chiudere il playout
Oggi si gioca a Torino la partita tra Bramante Pesaro e Don Bosco Crocetta, valida per il campionato di basket B2 interregionale. La sfida assume un ruolo decisivo per entrambe le squadre, che si trovano in parità nella serie e cercano una vittoria per chiudere il discorso dei playout. La partita si svolge nel pomeriggio e rappresenta un momento cruciale per le sorti delle due formazioni in questa fase del torneo.
Con la serie in perfetta parità Bramante Pesaro e Don Bosco Crocetta si rispostano a Torino oggi alle 19 per un match da tutto per tutto in cui chi vincerà potrà festeggiare la salvezza e restare in B interregionale, mentre chi uscirà sconfitto dovrà affrontare il secondo turno playout che rappresenta l’ultima spiaggia per mantenere la categoria. Dopo due vittorie interne (68-58 a Torino per il Don Bosco Crocetta e 79-76 a Pesaro per il Bramante) il Bramante proverà, infatti, a dare la zampata decisiva in trasferta per ottenere quella salvezza che per l’ambiente biancoblu vorrebbe dire tantissimo, in casa di una delle formazioni più giovani della categoria che disputeranno a inizio giugno la finale nazionale under 19 Eccellenza ed è considerata una delle favorite dagli addetti ai lavori. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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