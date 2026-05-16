baseball ostacolo grosseto per la palfinger dei pareggi

Nel fine settimana, la squadra di baseball di Reggio Emilia torna a giocare in casa, presso il campo di via Petit Bon, affrontando il Grosseto in due partite. La prima gara in programma inizia alle 15, mentre la rivincita si svolge alle 20. La sfida si presenta come un’occasione importante per entrambe le squadre di ottenere un risultato positivo, con il Grosseto che cerca di superare l’ostacolo della squadra locale.

Weekend casalingo per la Palfinger Reggio Emilia, che oggi sul diamante amico di via Petit Bon affronta il BBC Grosseto (gara 1 alle 15, la rivincita scatterà alle 20). I reggiani, reduci da tre pareggi consecutivi, cercano la svolta per sbloccarsi definitivamente. "Spero che i ragazzi prendano più consapevolezza del loro potenziale", l’auspicio del manager Biagini, a caccia della massima continuità. Sul monte di lancio confermatissimi i partenti Zanchi e Hernandez. L’unica nota stonata è l’assenza di Alfinito, ancora fermo per un problema al gomito. Dall’altra parte, Grosseto teme la qualità reggiana: il tecnico ospite Del Santo ha speso parole d’elogio per il monte emiliano e per l’esperienza maturata da Deotto e dai fratelli Rodriguez. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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