Bari–Sudtirol il primo round del playout | uno 0-0 che pesa più dei gol

Nel primo incontro del playout tra Bari e Südtirol, le due squadre sono finite con un pareggio a reti inviolate. La partita si è conclusa senza segnature, lasciando invariata la posizione in classifica di entrambe le formazioni. Nessuna delle due ha trovato la rete, e il risultato non ha inciso sui risultati complessivi della fase di retrocessione. La sfida si è svolta senza variazioni sul punteggio, e il punteggio di 0-0 rappresenta il primo passo di questa fase del campionato.

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