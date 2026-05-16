Bari–Sudtirol il primo round del playout | uno 0-0 che pesa più dei gol
Nel primo incontro del playout tra Bari e Südtirol, le due squadre sono finite con un pareggio a reti inviolate. La partita si è conclusa senza segnature, lasciando invariata la posizione in classifica di entrambe le formazioni. Nessuna delle due ha trovato la rete, e il risultato non ha inciso sui risultati complessivi della fase di retrocessione. La sfida si è svolta senza variazioni sul punteggio, e il punteggio di 0-0 rappresenta il primo passo di questa fase del campionato.
Bari–Südtirol, atto primo. Uno 0-0 che non sposta l’aria, non accende la notte, non cambia la classifica. Ma pesa. Pesa come un macigno sulle spalle del Bari, che adesso deve andare a Bolzano a vincere, senza rete di protezione, senza alternative, senza più alibi. Una partita bloccata, nervosa, figlia della paura più che del coraggio: il Südtirol ha fatto quello che doveva, il Bari quello che poteva. E il risultato è stato un equilibrio che non consola nessuno, ma che sorride solo agli altoatesini. Il San Nicola ha provato a spingere, a soffiare dentro una squadra che da mesi sembra aver perso bussola, identità, ambizione. Il Bari ha tenuto il pallone, ha provato a costruire, ma ogni volta che si avvicinava all’area avversaria sembrava mancare sempre qualcosa: un’idea, un guizzo, un uomo capace di prendersi la responsabilità. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com
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