Barchini ' maranza' in Canal Grande velocità e musica a tutto volume | l' istanza dei residenti al prossimo sindaco Più controlli

Residenti e cittadini di Venezia hanno presentato un’istanza al prossimo sindaco, chiedendo maggiori controlli per i barchini che transitano nel Canal Grande. Questi mezzi, spesso dotati di cofani elaborati e di potenti altoparlanti, circolano a velocità elevate e con musica a tutto volume, creando situazioni di pericolo per chi li guida e per gli altri utenti della zona. La richiesta è di intensificare le verifiche e le attività di controllo lungo i canali del centro storico.

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