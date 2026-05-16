Barchini ' maranza' in Canal Grande velocità e musica a tutto volume | l' istanza dei residenti al prossimo sindaco Più controlli
Residenti e cittadini di Venezia hanno presentato un’istanza al prossimo sindaco, chiedendo maggiori controlli per i barchini che transitano nel Canal Grande. Questi mezzi, spesso dotati di cofani elaborati e di potenti altoparlanti, circolano a velocità elevate e con musica a tutto volume, creando situazioni di pericolo per chi li guida e per gli altri utenti della zona. La richiesta è di intensificare le verifiche e le attività di controllo lungo i canali del centro storico.
VENEZIA - Cofani elaborati, “armati” di subwoofer e “sparati” a tutta velocità tra rii e canali del centro storico, che oltre a mettere in pericolo chi li comanda e chi li incontra, impediscono ai residenti di dormire. Sono loro la ragione per cui un gruppo sempre più nutrito di veneziani ha deciso di rivolgersi agli avvocati Daniele Vianello e Caterina Dal Mas; per chiedere loro di stendere un’istanza da presentare al nuovo sindaco di Venezia non appena verrà eletto. «Dopo le 23, quando i ristoranti chiudono – spiegano i legali – i barchini iniziano a sfrecciare nei canali tenendo la musica altissima, trattando il centro storico come fosse una discoteca. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it
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