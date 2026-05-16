Barbara D’Urso ha deciso di agire legalmente contro Mediaset, dopo che una mediazione tra le parti si è conclusa senza accordo. Nell’intervista rilasciata a La Stampa, la conduttrice ha parlato di presunte ingerenze sulla gestione degli ospiti e ha menzionato anche le relazioni con due colleghe, Maria De Filippi e Silvia Toffanin. Ha inoltre riferito di aver ricevuto un’offerta che ha definito “umiliante”, senza fornire ulteriori dettagli sui termini dell’accordo o sui motivi della disputa legale.

Barbara d’Urso rompe il silenzio e porta Mediaset in Tribunale dopo una mediazione fallita. Nell’intervista a La Stampa parla delle presunte ingerenze sugli ospiti, del rapporto con Maria De Filippi e Silvia Toffanin e di un’offerta definita “umiliante”. Ecco cosa sta accadendo nella battaglia legale che scuote la tv italiana. Dopo tre anni lontana da Canale 5, Barbara d’Urso ha deciso di passare alle vie legali contro Mediaset. Una scelta che arriva dopo una lunga mediazione fallita e che adesso rischia di aprire uno dei casi televisivi più discussi degli ultimi anni. La conduttrice napoletana, volto storico di programmi come Pomeriggio 5 e Domenica Live, accusa l’azienda non soltanto per presunti diritti d’autore non riconosciuti, ma anche per dinamiche interne che avrebbero limitato la gestione delle sue trasmissioni. 🔗 Leggi su Uominiedonnenews.it

© Uominiedonnenews.it - Barbara D’Urso, L’Offerta Umiliante Mediaset: Cita Anche La De Filippi E Toffanin!

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Barbara D'Urso le verità su Mediaset, De Filippi e Toffanin. OFFERTA UMILIANTE

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