Dopo tre anni di assenza dal mondo dello spettacolo, Barbara d’Urso si trova coinvolta in un procedimento legale contro Mediaset. Recentemente ha rilasciato un’intervista in cui ha affrontato temi come i tradimenti, i silenzi e le distanze con alcuni colleghi. Nel frattempo, alcuni progetti previsti in Rai sono stati sospesi o bloccati, mentre i colleghi di lunga data sono scomparsi dai suoi contatti. La situazione attuale riguarda sia questioni legali che professionali.

Tre anni lontana dai riflettori, un processo in corso contro Mediaset e ora una nuova intervista in cui Barbara d’Urso torna a parlare apertamente di tradimenti, silenzi e distanze. Ospite de La Stampa, la conduttrice ha colto l’occasione per togliersi più di qualche sassolino dalla scarpa, parlando di colleghi, opinionisti e di un mondo dello spettacolo che, a suo dire, l’ha quasi del tutto abbandonata. Tutto è partito da una domanda apparentemente innocua sulla sua migliore amica Angelica Pizzuti, oggi al timone di un programma su Food Network. Rispondendo, d’Urso ha tracciato un bilancio amaro di sedici anni di carriera a Mediaset: “In questi 16 anni direi, ancora senza temere smentite, di averne lanciati parecchi di personaggi, che sono ancora in televisione. 🔗 Leggi su Tutto.tv

© Tutto.tv - Barbara d’Urso: la causa legale, i colleghi spariti e i progetti bloccati in Rai

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