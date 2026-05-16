Dopo aver affrontato una causa legale contro l’azienda di produzione televisiva, la conduttrice annuncia di essere pronta a realizzare una nuova docu-serie. La sua presenza in televisione, attraverso programmi che coinvolgono conduttori, conduttrici e artisti, continua a essere parte della routine quotidiana di molti spettatori italiani. La sua decisione di intraprendere questo nuovo progetto arriva dopo un periodo di tensione legale e si inserisce nel panorama dello spettacolo televisivo nazionale.

Conduttori, conduttrici e artisti di ogni genere entrano nelle case degli italiani fino a diventare parte della famiglia. Per oltre quindici anni, Barbara D’Urso è stata esattamente questo: un appuntamento fisso, un’energia travolgente che ha scandito i pomeriggi e le domeniche di milioni di telespettatori. Poi, improvvisamente, il silenzio. Un addio a Mediaset consumato tra lo stupore generale e un’assenza dal video che, per chi era abituato al suo tormentone “col cuore”, sapeva di ingiustizia. Ma chi pensava che Carmelita si fosse rassegnata a una vita di soli scatti social e tranquille vacanze, evidentemente non conosce la sua tempra. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Barbara D’Urso, dopo la causa a Mediaset non si arrende: pronta per una docu-serie

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Barbara DUrso: scontro legale con Mediaset, chat private e progetto docuserie

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Saranno nerissimi dalle parti di Cologno/Portofino e sulla Tiburtina negli studi Fascino. E intanto dopo 4 anni si continua a parlare di Lei. A Mediaset pensavano di zittirla mettendola sotto contratto per non farle fare nulla. Ridicoli #LaStampa #DUrso #Barbara x.com

Coinquilino ossessionato da Barbara D’Urso reddit

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