Barbara d’Urso ha dichiarato di sentirsi delusa da alcuni ex opinionisti che, secondo lei, ora la evitano. La conduttrice ha riferito di aver notato un cambiamento nel comportamento di alcuni di loro, che non si rivolgono più a lei come in passato. La sua dichiarazione ha suscitato discussioni tra gli addetti ai lavori e i telespettatori, creando un nuovo interesse attorno alle dinamiche tra protagonisti del mondo televisivo. La questione ha attirato l’attenzione di chi segue da vicino la scena dello spettacolo.

Barbara d’Urso torna a far parlare di sé con dichiarazioni destinate ad alimentare nuove polemiche nel mondo della televisione. Nel corso di una recente intervista, la storica conduttrice ha lanciato una frecciata molto precisa ad alcuni personaggi che in passato hanno lavorato al suo fianco come opinionisti e ospiti fissi dei suoi programmi. Parole che non sono passate inosservate e che hanno immediatamente acceso il dibattito sui social, soprattutto tra i fan che da anni seguono la carriera della conduttrice napoletana. Lo sfogo di Barbara d’Urso sugli ex collaboratori. Barbara d’Urso ha affrontato l’argomento parlando della sua lunga esperienza televisiva e del rapporto costruito nel tempo con molti volti noti dello spettacolo italiano. 🔗 Leggi su Tivvusia.com

© Tivvusia.com - Barbara d’Urso delusa da alcuni ex opinionisti: “Oggi mi evitano”

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Quando Barbara D'Urso venne licenziata in diretta

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