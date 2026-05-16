Barbara BeGreat ‘spieghiamo centralità valori sportivi’

BeGreat, un tempo considerato semplicemente un progetto con valori fondamentali, si impegnava a trasmettere principi sportivi senza però riuscire a diffonderli ampiamente. La sua missione, all'inizio, sembrava difficile da realizzare, e l'obiettivo di farli diventare parte integrante della cultura sportiva appariva complesso. Nel corso degli anni, l'organizzazione ha cercato di approfondire e promuovere questa centralità, puntando a radicare i valori sportivi nel tessuto delle attività e delle iniziative che porta avanti.

“BeGreat, fino a qualche anno fa, era solo un progetto con dei valori importanti e centrali, che dovevano, però, essere coltivati ed era visto come una missione impossibile. Invece, grazie alla dedizione di molte persone, che si sono dedicate in modo determinante al suo sviluppo, è diventato una piattaforma, una vera realtà che unisce il mondo dell'impresa, delle professioni e delle istituzioni, capaci di spiegare a una serie di interlocutori che i valori dello sport sono centrali, indimenticabili e che necessitano di essere portare avanti, perché abbiamo ricevuto in dono un ecosistema e dobbiamo lasciarlo intatto alle nuove generazioni”. Lo... 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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