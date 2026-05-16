Bangkok treno contro bus | almeno 8 morti

Da lapresse.it 16 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Sabato nella capitale thailandese, un treno ha investito un autobus pubblico provocando la morte di almeno otto persone e il ferimento di una ventina di individui. L’incidente si è verificato in una zona di Bangkok, senza ulteriori dettagli sulla dinamica dell’impatto. Non sono stati resi noti i nomi delle persone coinvolte né le cause precise dello scontro. Le autorità stanno conducendo le indagini per chiarire le circostanze dell’incidente.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Sabato un treno si è schiantato contro un autobus pubblico nella capitale della Thailandia, Bangkok: almeno 8 le vittime e 20 i feriti. Secondo i notiziari tailandesi l’incidente è avvenuto nel tardo pomeriggio nei pressi di una stazione ferroviaria di collegamento con l’aeroporto, nella zona centrale. Il numero delle vittime non è stato immediatamente confermato dai funzionari. I video del momento dell’incidente condivisi sui social media mostravano che una fila di veicoli si era fermata a un passaggio a livello quando un treno merci ha colpito un autobus arancione. L’impatto ha trascinato lungo i binari anche diversi veicoli vicini prima che l’autobus venisse avvolto dalle fiamme. 🔗 Leggi su Lapresse.it

bangkok treno contro bus almeno 8 morti
© Lapresse.it - Bangkok, treno contro bus: almeno 8 morti
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Deadly Bangkok train crash kills multiple passengers | Breaking News | NewsX World

Video Deadly Bangkok train crash kills multiple passengers | Breaking News | NewsX World

Sullo stesso argomento

Bangladesh, bus precipita in un fiume: almeno 18 mortiUn autobus con a bordo circa 50 persone è precipitato in un fiume nel Bangladesh centrale mentre stava salendo su un traghetto, causando almeno 18...

Bus avvolto dalle fiamme in Svizzera: almeno 6 morti e 5 feriti, il giallo dell’uomo che si sarebbe dato fuocoCosa è successo all’autobus autopostale a Kerzers? Una scena da incubo nel cuore della Svizzera.

bangkok treno contro busBangkok, treno merci travolge un autobus: almeno 8 morti e 15 feritiGrave incidente ferroviario sabato a Bangkok, dove un treno si è schiantato contro un autobus pubblico causando almeno otto morti e una ventina di feriti. video.corriere.it

bangkok treno contro busBangkok, treno contro bus: almeno 8 morti(LaPresse) Sabato un treno si è schiantato contro un autobus pubblico nella capitale della Thailandia, Bangkok: almeno 8 le vittime e 20 i ... stream24.ilsole24ore.com

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web