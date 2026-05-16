Sabato nella capitale thailandese, un treno ha investito un autobus pubblico provocando la morte di almeno otto persone e il ferimento di una ventina di individui. L’incidente si è verificato in una zona di Bangkok, senza ulteriori dettagli sulla dinamica dell’impatto. Non sono stati resi noti i nomi delle persone coinvolte né le cause precise dello scontro. Le autorità stanno conducendo le indagini per chiarire le circostanze dell’incidente.

Sabato un treno si è schiantato contro un autobus pubblico nella capitale della Thailandia, Bangkok: almeno 8 le vittime e 20 i feriti. Secondo i notiziari tailandesi l’incidente è avvenuto nel tardo pomeriggio nei pressi di una stazione ferroviaria di collegamento con l’aeroporto, nella zona centrale. Il numero delle vittime non è stato immediatamente confermato dai funzionari. I video del momento dell’incidente condivisi sui social media mostravano che una fila di veicoli si era fermata a un passaggio a livello quando un treno merci ha colpito un autobus arancione. L’impatto ha trascinato lungo i binari anche diversi veicoli vicini prima che l’autobus venisse avvolto dalle fiamme. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Bangkok, treno contro bus: almeno 8 morti

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