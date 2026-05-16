Bancomat assaltato nella notte a Colliano

Nella notte, un gruppo di persone ha preso di mira uno sportello bancomat situato in via Terlizzi, a Colliano, vicino al municipio. L’azione è avvenuta senza preavviso e ha coinvolto l’uso di strumenti per forzare l’accesso al distributore di denaro. Sul posto sono intervenuti gli agenti di polizia per i rilievi e le verifiche del caso. Non sono stati ancora resi noti dettagli sul bottino o sulla presenza di eventuali feriti.

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Tempo di lettura: < 1 minuto Assalto nella notte a uno sportello bancomat in via Terlizzi, a Colliano, nel Salernitano, nei pressi del municipio. Ignoti hanno fatto esplodere il dispositivo, provocando danni alla struttura. Sul posto sono intervenuti i carabinieri per i rilievi del caso. È stato richiesto anche l’intervento dei vigili del fuoco per la messa in sicurezza dell’area interessata dall’esplosione. Sono in corso accertamenti per verificare l’eventuale ammontare del bottino e ricostruire la dinamica dell’accaduto. Indagini in corso. L'articolo proviene da Anteprima24.it. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Bancomat assaltato nella notte a Colliano ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Assaltato bancomat nella notte a Modugno: doppia deflagrazione distrugge la strutturaColpo notturno con la tecnica della marmotta alla Deutsche Bank in viale degli Oleandri, nei pressi dello stabilimento Bosch Una doppia esplosione... Assalto allo sportello bancomat del Municipio di Colliano: è caccia ai banditiAssalto nella notte allo sportello bancomat BCC situato nei locali del Municipio di Colliano, nel viale Andrea Terlizzi. Frattaminore, esplode il Bancomat BPER: assalto nella notte in Piazza Atella - Marigliano marigliano.net/2026/05/fratta… x.com Assalto esplosivo al bancomat nella notte, colpo a Castel San PietroTre uomini incappucciati armeggiano intorno al bancomat. Poi l’esplosione che manda in frantumi le vetrate e fa saltare la cassa continua della filiale della Crédit Agricole di Castel San Pietro. ilnuovodiario.com Esplode il bancomat della Bper a Frattaminore nella notte: banditi in fuga dopo il colpo in Piazza AtellaPaura nella notte a Frattaminore: fatto esplodere il bancomat della Bper in Piazza Atella. I responsabili sono fuggiti in auto. ilgazzettinovesuviano.com