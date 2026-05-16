Nel bilancio più recente, la banca locale ha registrato un utile di circa 25,2 milioni di euro, segnando una crescita superiore al 20% rispetto all’anno precedente. La performance positiva si riflette anche nell’aumento dei ricavi e nel rafforzamento della rete di filiali, molte delle quali hanno mantenuto livelli di redditività inferiori rispetto ad altri sportelli. La banca ha anche adottato strategie per sostenere le filiali meno redditizie, contribuendo allo sviluppo complessivo del gruppo.

? Domande chiave Come fa una banca locale a crescere del 20% in un anno?. Perché questo modello garantisce la tenuta delle filiali meno redditizie?. Quali nuove figure entreranno nel consiglio di amministrazione nel 2026?. Come vengono protetti i risparmi delle famiglie grazie ai nuovi indici?.? In Breve CET1 Ratio al 24,5% e fondi propri a 194,6 milioni di euro.. Crediti non performing scesi al 2,6% secondo il direttore Tiziano Manfrin.. Impieghi cresciuti di 98 milioni di euro e raccolta totale aumentata del 8%.. Organico a 236 dipendenti con certificazione parità di genere ottenuta a fine 2025.. Banca Adria Colli Euganei chiude l’esercizio 2025 con un utile netto di 25,2 milioni di euro, registrando una crescita superiore al 20% rispetto all’anno precedente. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Banca Adria Colli Euganei: utile a 25,2 milioni e crescita oltre il 20%

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