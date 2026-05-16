Banca Adria Colli Euganei chiude il 2025 con un bilancio da record

Da padovaoggi.it 16 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel 2025, Banca Adria Colli Euganei ha concluso l'anno con un bilancio che si può definire record. La banca ha registrato una crescita significativa, rafforzando la sua presenza sul territorio e consolidando la propria solidità finanziaria. I dati ufficiali indicano un aumento delle attività e una stabilità che riflettono l’andamento positivo dell’istituto nel corso dell’anno. Il bilancio evidenzia come i risultati siano stati influenzati dai parametri di sviluppo e radicamento locale.

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Crescita, solidità e radicamento territoriale: sono queste le direttrici che caratterizzano il bilancio 2025 di Banca Adria Colli Euganei. L’istituto chiude l’esercizio con indicatori in ulteriore miglioramento e una strategia sempre più orientata alla presenza sul territorio e alla relazione. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

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