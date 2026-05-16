Ballo in maschera al Maggio | un sontuoso Antonio Poli e il gossip politico degli anni ' 60

“Ve' la tragedia mutò in commedia". È attorno al cortocircuito di questa esclamazione, cantata dal coro nel finale del secondo atto, che si regge l'ossatura del Ballo in maschera di Giuseppe Verdi: un'opera costantemente in bilico tra il dramma più cupo e la leggerezza, dove la politica si. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

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