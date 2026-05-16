Ballardini lascia Avellino Voleva la A l' ha detto in faccia a tutti

Davide Ballardini ha annunciato ufficialmente la fine della sua collaborazione con l’Avellino durante una conferenza stampa tenuta sabato. Dopo tre mesi alla guida della squadra, durante i quali ha ottenuto la salvezza e raggiunto i playoff, il tecnico ha comunicato di voler lasciare il club. La decisione è stata condivisa con i giornalisti, senza ulteriori dettagli sui motivi. La sua partenza chiude un breve ciclo nel club, che aveva iniziato con l’obiettivo di migliorare la posizione in classifica.

Davide Ballardini ha parlato sabato in conferenza stampa.Fine stagione, fine rapporto. Tre mesi all'Avellino — salvezza centrata, playoff raggiunti — e poi la porta. Con rispetto, ma chiusa.La telefonata che non è arrivataTutto era rimasto in sospeso. Ballardini aveva parlato col direttore. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

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